Министр спорта Украины о Сафонове и Забарном в «ПСЖ»: «Это некомфортно для всех, ситуацию нужно разрешить. Думаю, руководство клуба знает, что делает»
В Минспорта Украины высказались об игре Сафонова и Забарного за «ПСЖ».
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о том, что за «ПСЖ» играют российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный.
«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но очевидно, что ситуацию нужно разрешить, так как это некомфортно для всех.
Руководству «ПСЖ» необходимо понять позицию наших игроков. Но это великий клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают», – сказал Бедный в интервью L’Equipe.
