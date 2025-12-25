В Минспорта Украины высказались об игре Сафонова и Забарного за «ПСЖ».

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о том, что за «ПСЖ» играют российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный .

«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но очевидно, что ситуацию нужно разрешить, так как это некомфортно для всех.

Руководству «ПСЖ » необходимо понять позицию наших игроков. Но это великий клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают», – сказал Бедный в интервью L’Equipe.