Салиба об «Арсенале»: «Мы знаем, что способны выиграть все турниры. Мы должны начинать завоевывать трофеи»

Салиба об «Арсенале»: можем выиграть все турниры.

Вильям Салиба заявил, что «Арсенал» хочет выиграть несколько турниров в 2026-м.

«Мы знаем, что можем выиграть каждый турнир, в котором участвуем. В последние три года мы были близки к победе в АПЛ , в прошлом сезоне дошли до полуфинала Лиги чемпионов и Кубка лиги.

Мы знаем, что способны выиграть каждый турнир, но это нужно продемонстрировать на поле. Мы должны начинать выигрывать трофеи.

Мы знаем, что мы близки. Надо вынести урок из того, что произошло в прошлом сезоне. Надо продолжать работать, потому что значение имеет то, что происходит в конце, когда мы держим трофеи в руках, а не до этого. Мы будем подсчитывать свои трофеи в конце карьеры», – сказал защитник «Арсенала ».