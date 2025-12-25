  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Салиба об «Арсенале»: «Мы знаем, что способны выиграть все турниры. Мы должны начинать завоевывать трофеи»
10

Салиба об «Арсенале»: «Мы знаем, что способны выиграть все турниры. Мы должны начинать завоевывать трофеи»

Салиба об «Арсенале»: можем выиграть все турниры.

Вильям Салиба заявил, что «Арсенал» хочет выиграть несколько турниров в 2026-м.

«Мы знаем, что можем выиграть каждый турнир, в котором участвуем. В последние три года мы были близки к победе в АПЛ, в прошлом сезоне дошли до полуфинала Лиги чемпионов и Кубка лиги.

Мы знаем, что способны выиграть каждый турнир, но это нужно продемонстрировать на поле. Мы должны начинать выигрывать трофеи.

Мы знаем, что мы близки. Надо вынести урок из того, что произошло в прошлом сезоне. Надо продолжать работать, потому что значение имеет то, что происходит в конце, когда мы держим трофеи в руках, а не до этого. Мы будем подсчитывать свои трофеи в конце карьеры», – сказал защитник «Арсенала».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11144 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoВильям Салиба
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКубок английской лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вильям Салиба: «Я люблю АПЛ, но мой приоритет – Лига чемпионов. «Арсенал» не откажется выиграть и то и другое»
вчера, 14:12
Салиба ударил Барри по ноге в штрафной «Арсенала», когда игроки тянулись к мячу – форвард «Эвертона» сыграл первым. Судья не назначил пенальти
20 декабря, 22:00Фото
Салиба об «Арсенале»: «Сомневался, что буду играть здесь, когда 3 раза отправлялся в аренду. Нужно приспосабливаться и быть сильным духом. Сейчас я счастлив»
14 декабря, 20:17
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
44 минуты назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
47 минут назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
48 минут назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
59 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
3 минуты назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
15 минут назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
30 минут назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
37 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
40 минут назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
сегодня, 14:45
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29