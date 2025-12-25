Салах поздравил с Рождеством, выложив фото дочерей на фоне елки. В прошлом году мусульмане критиковали египтянина за это
Мохамед Салах поздравил с Рождеством.
Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах опубликовал пост, в котором поздравил подписчиков с католическим Рождеством.
33-летний футболист опубликовал фотографию, на которой две его дочери сидят на фоне праздничной елки. Салах сопроводил снимок хэштегом #СчастливогоРождества.
Напомним, в прошлом году мусульмане активно критиковали Салаха за аналогичный пост.
Фото: https://x.com/MoSalah/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мохамеда Салаха
