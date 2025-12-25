Салах поздравил с Рождеством, выложив фото дочерей на фоне елки. В прошлом году мусульмане критиковали египтянина за это

Мохамед Салах поздравил с Рождеством.

Вингер «Ливерпуля » и сборной Египта Мохамед Салах опубликовал пост, в котором поздравил подписчиков с католическим Рождеством.

33-летний футболист опубликовал фотографию, на которой две его дочери сидят на фоне праздничной елки. Салах сопроводил снимок хэштегом #СчастливогоРождества.

Напомним, в прошлом году мусульмане активно критиковали Салаха за аналогичный пост.

Фото: https://x.com/MoSalah/