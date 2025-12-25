Эракович не уйдет из «Зенита» как минимум до лета. Защитник хочет стать чемпионом («СЭ»)

Страхиня Эракович не уйдет из «Зенита» зимой.

Защитник «Зенита » Страхиня Эракович отказался от перехода в «Црвену Звезду » этой зимой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Белграда проявляет активный интерес к сербскому футболисту. Сам Эракович не исключает переход в будущем, однако после разговора с руководством разъяснил свою позицию: он намерен остаться в петербургской команде как минимум до лета, чтобы завоевать чемпионство.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляют ПАОК и «Бешикташ ».

Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в 2023 году. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей.