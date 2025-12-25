Холанд раскрыл, что весит 94,4 кг: «Все хорошо!» Гвардиола говорил, что может исключить из состава игроков с лишним весом
Эрлинг Холанд раскрыл свой вес.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд раскрыл, сколько он весит.
Норвежский футболист выложил фотографию, на которой он стоит на весах – они показывают, что вес Холанда составляет 94,4 кг.
«Все хорошо!» – написал Эрлинг.
Ранее главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассказал, что игроки «Манчестер Сити» прошли взвешивание перед паузой на Рождество – главный тренер «горожан» предупредил, что может исключить из состава на матч с «Ноттингем Форест» футболистов, которые наберут лишний вес.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11142 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Эрлинга Холанда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости