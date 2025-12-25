  • Спортс
  • Генич о топ-клубе для Карпина: «Зенит», ЦСКА и «Динамо» отрезаем. В «Краснодаре», как я слышал, «тренер-хам нам не подходит». Шансы на возвращение в «Спартак» выше, чем в «Локо»
33

Генич о топ-клубе для Карпина: «Зенит», ЦСКА и «Динамо» отрезаем. В «Краснодаре», как я слышал, «тренер-хам нам не подходит». Шансы на возвращение в «Спартак» выше, чем в «Локо»

Генич о клубе для Карпина: шансы «Спартака» выше, чем «Локомотива».

Константин Генич порассуждал на тему того, какой из российских топ-клубов может позвать Валерия Карпина.

«Давай сразу отрезаем «Зенит». Я думаю, что отрезаем ЦСКА. Отрезаем «Динамо» – остается три команды.

В «Краснодаре», как мне кажется, как я слышал, «тренер-хам нам не подходит». Поэтому остаются две команды. Остаются «Локомотив» и «Спартак» снова.

Ну вот возвращение в «Спартак» я бы расценивал – шансы – повыше, чем шансы «Локомотива», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
