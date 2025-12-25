«Зенит» фолил реже всех в первой части сезона Мир РПЛ, «Балтика» – чаще всех
«Зенит» совершил наименьшее количество нарушений в Мир РПЛ в первой части сезона.
На счету команды Сергея Семака 174 фола в 18 турах – это лучший показатель в лиге. На втором месте – «Ахмат» (217), за ним – ЦСКА (219), «Динамо» (245) и «Краснодар» (249).
Чаще всех фолила «Балтика» – 360 нарушений.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал РПЛ
