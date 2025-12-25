«Рома» хочет арендовать Распадори за 2 млн евро с выкупом за 20 млн. «Атлетико» может отпустить форварда, если выкуп будет обязательным
«Атлетико» может отпустить Джакомо Распадори в «Рому».
Стало известно, при каком условии «Атлетико» одобрит переход Джакомо Распадори в «Рому».
Ранее сообщалось, что римский клуб хочет подписать 25-летнего форварда в зимнее трансферное окно. По информации Marca, римский клуб предлагает 2 миллиона евро за аренду игрока с правом выкупа за 20 млн.
Мадридцы довольны игрой итальянца, но могут отпустить его, если опция выкупа будет обязательной.
В августе «Атлетико» купил Распадори у «Наполи» за 22+4 млн евро, подписав с ним контракт на 5 лет. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
