«Рома» хочет арендовать Распадори за 2 млн евро с выкупом за 20 млн. «Атлетико» может отпустить форварда, если выкуп будет обязательным

«Атлетико» может отпустить Джакомо Распадори в «Рому».

Стало известно, при каком условии «Атлетико» одобрит переход Джакомо Распадори в «Рому».

Ранее сообщалось, что римский клуб хочет подписать 25-летнего форварда в зимнее трансферное окно. По информации Marca, римский клуб предлагает 2 миллиона евро за аренду игрока с правом выкупа за 20 млн.

Мадридцы довольны игрой итальянца, но могут отпустить его, если опция выкупа будет обязательной.

В августе «Атлетико » купил Распадори у «Наполи» за 22+4 млн евро, подписав с ним контракт на 5 лет. Подробную статистику футболиста можно найти здесь .