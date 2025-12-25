Это′О о планах стать президентом Камеруна: «Этот вопрос – причина 99% моих проблем. Люди видят, что я сейчас популярнее, чем в бытность игроком, и думают, что я хочу возглавить страну»

Это′О о президентстве: 99% моих проблем – из-за вопроса об этом.

Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это′О не подтвердил, что хочет стать президентом Камеруна.

«Этот вопрос – причина 99% моих сегодняшних проблем. Люди видят, что я сейчас популярнее, чем в бытность игроком, и думают: «Он точно хочет стать главой государства».

Это создает мне проблемы, причем даже с теми, кто находится в тени и ждет своего шанса возглавить страну.

Даже тогда, когда наши идеи идут на пользу федерации, некоторые люди переводят все это в политическую плоскость и создают преграды.

Однако не каждый хочет быть президентом страны, да и не каждый может», – сказал глава Камерунской федерации футбола в интервью Le Monde.