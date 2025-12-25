«Ташуев ничего не добился, но возглавляет «Енисей». Тихонова увольняют, а потом снова берут. Тренерский кризис, одни и те же ходят по кругу». Попов о российском футболе

Алексей Попов: в России тренерский кризис, одни и те же ходят по кругу.

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о ситуации в российском тренерском цехе.

«У нас десятилетия одни и те же тренеры ходят по кругу. Возьмите того же Ташуева , который ничего не добился, но возглавляет «Енисей ». Тот же Тихонов — его увольняют, потому что он ничего не добивается, а потом снова берут. Вы пробуйте новых! У нас же есть тактические гики типа Артема Горлова , но почему остановились таких приглашать? Если не получилось, то попробуйте других молодых или тех, кто еще не работал. Еврокубков нет, клубы варятся в собственном соку, можно экспериментировать.

Тренерский кризис. Это связано и с кризисом руководителей. Очень мало футбольных менеджеров, которые разбираются в игре. А они обязаны понимать футбол, как выбирать тренеров. Берут тех, о ком слышали. Вот они слышали о помощнике Черчесова — Ромащенко. А где он сейчас? Сколько поработал? Из «Урала» уволили, из «Ахмата» уволили, везде увольняют. Люди не разбираются в тренерах», – сказал Попов.