  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валерий Масалитин: «Единицы могут тренировать за счет таланта и знаний. В основном назначения делаются по указке. Футбол – это срез общества, если в стране такое процветает, то и в футболе»
15

Валерий Масалитин: «Единицы могут тренировать за счет таланта и знаний. В основном назначения делаются по указке. Футбол – это срез общества, если в стране такое процветает, то и в футболе»

Масалитин о тренерах: назначения делаются по указке, футбол – это срез общества.

Валерий Масалитин считает, что без связей тренеру сложно найти работу.

– Вы не видите проблему с российской тренерской школой? «Спартак» ищет иностранца и даже не рассматривает отечественных специалистов, «Динамо» никого не нашло лучше Ролана Гусева, у которого нет опыта, «Рубин» хочет пригласить Виталия Кафанова, тренера вратарей сборной России. Что об этом думаете?

– Раньше как было: в тренерскую школу для получения лицензии нельзя было поступить со стороны. Это делалось по направлению от клубов. В которые потом эти специалисты и возвращались. И место работы, соответственно, у таких тренеров уже было.

А сейчас только плати и проходи обучение, даже если ты без команды. Если есть знакомые, то потом ты найдешь варианты работы. А если нет, то будешь сидеть без команды.

– Получается, тренерская должность – это не вопрос доверия, а только связей?

– Естественно. Единицы могут тренировать за счет таланта и знаний. А в основном назначения делаются по указке. Футбол – это срез общества, а не какое-то обособленное хозяйство. Если в стране такое процветает, то и в футболе, – сказал бывший форвард ЦСКА.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11141 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
Валерий Масалитин
logoРолан Гусев
logoРубин
logoВиталий Кафанов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Масалитин о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Верится слабо, но если «Зенит» ухватился, то уже дожмет»
22 декабря, 04:37
Масалитин о судействе в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Левников при прочих равных все трактовал в пользу хозяев. Ты суди то, что есть. Зачем что-то выдумывать?»
8 декабря, 18:30
Масалитин про «Краснодар» – ЦСКА: «Кордоба всех завел, спровоцировал Мойзеса, это вылилось в удаление. Судейство вызвало много вопросов – за удар Глебова не было даже карточки»
8 декабря, 16:12
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
43 минуты назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
46 минут назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
47 минут назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
58 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
2 минуты назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
14 минут назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
29 минут назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
36 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
39 минут назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
59 минут назад
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29