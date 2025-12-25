Валерий Масалитин: «Единицы могут тренировать за счет таланта и знаний. В основном назначения делаются по указке. Футбол – это срез общества, если в стране такое процветает, то и в футболе»

Масалитин о тренерах: назначения делаются по указке, футбол – это срез общества.

Валерий Масалитин считает, что без связей тренеру сложно найти работу.

– Вы не видите проблему с российской тренерской школой? «Спартак» ищет иностранца и даже не рассматривает отечественных специалистов, «Динамо» никого не нашло лучше Ролана Гусева, у которого нет опыта, «Рубин» хочет пригласить Виталия Кафанова, тренера вратарей сборной России. Что об этом думаете?

– Раньше как было: в тренерскую школу для получения лицензии нельзя было поступить со стороны. Это делалось по направлению от клубов. В которые потом эти специалисты и возвращались. И место работы, соответственно, у таких тренеров уже было.

А сейчас только плати и проходи обучение, даже если ты без команды. Если есть знакомые, то потом ты найдешь варианты работы. А если нет, то будешь сидеть без команды.

– Получается, тренерская должность – это не вопрос доверия, а только связей?

– Естественно. Единицы могут тренировать за счет таланта и знаний. А в основном назначения делаются по указке. Футбол – это срез общества, а не какое-то обособленное хозяйство. Если в стране такое процветает, то и в футболе, – сказал бывший форвард ЦСКА.