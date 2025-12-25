Генсек РФС Митрофанов о новом совмещении Карпиным постов в сборной и клубе: «Никогда не говори «никогда». Базово мы против, но в период отстранения это возможно»
Генеральный секретарь РФС допустил, что Валерию Карпину вновь позволят совмещать работу в сборной и клубе.
«Никогда не говори «никогда», в жизни все бывает. Базово РФС против совмещения работы тренеров в сборной и клубе. Но в период отстранения от официальных соревнований такое совмещение в отдельных случаях возможно, ряд тренеров, в том числе возглавляющих национальные сборные, совмещают свою работу с клубной.
Если говорить о нормальном соревновательном периоде, в котором должна существовать федерация и ее сборная, совмещение является невозможным, главный тренер и его штаб должны быть полностью сосредоточены на сборной, решении поставленных задач.
Мы не знаем, будет ли Валерий Георгиевич вновь когда-либо обращаться к нам с вопросом совмещения. Думаю, что он тоже не знает. Но мне кажется, что важные выводы он сделал сам и их озвучил.
Совмещение влечет повышенную нагрузку и на футбольный клуб. Там тоже должны правильно оценивать свои возможности. Когда тренер находится в сборной, он объективно не может заниматься клубными вопросами», – ответил генсек РФС на вопрос о том, согласуют ли Карпину совмещение еще раз.