Генсек РФС Митрофанов о новом совмещении Карпиным постов в сборной и клубе: «Никогда не говори «никогда». Базово мы против, но в период отстранения это возможно»

Генсек РФС о совмещении Карпиным постов: в период отстранения это возможно.

Генеральный секретарь РФС допустил, что Валерию Карпину вновь позволят совмещать работу в сборной и клубе.

«Никогда не говори «никогда», в жизни все бывает. Базово РФС против совмещения работы тренеров в сборной и клубе. Но в период отстранения от официальных соревнований такое совмещение в отдельных случаях возможно, ряд тренеров, в том числе возглавляющих национальные сборные, совмещают свою работу с клубной.

Если говорить о нормальном соревновательном периоде, в котором должна существовать федерация и ее сборная, совмещение является невозможным, главный тренер и его штаб должны быть полностью сосредоточены на сборной, решении поставленных задач.

Мы не знаем, будет ли Валерий Георгиевич вновь когда-либо обращаться к нам с вопросом совмещения. Думаю, что он тоже не знает. Но мне кажется, что важные выводы он сделал сам и их озвучил.

Совмещение влечет повышенную нагрузку и на футбольный клуб. Там тоже должны правильно оценивать свои возможности. Когда тренер находится в сборной, он объективно не может заниматься клубными вопросами», – ответил генсек РФС на вопрос о том, согласуют ли Карпину совмещение еще раз.