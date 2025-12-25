Экс-главу УАФ Павелко объявили в розыск – его подозревают в хищении средств. Сообщалось, что он выехал за границу по поддельным документам об инвалидности

Экс-главу УАФ объявили в розыск.

Бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко объявили в розыск.

Это следует из информации на сайте МВД Украины. Павелко идентифицируют как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Экс-функционеру предъявлены обвинения по ст. 191 ч. 5 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ст. 366 ч. 1 УК Украины («Служебный подлог»).

Напомним, в ноябре 2022 года Павелко взяли под стражу на два месяца по подозрению о хищении средств в рамках дела о возможной коррупции при строительстве футбольных полей. Арест продлевали несколько раз. В 2024-м суд выпустил экс-президента УАФ из СИЗО.

Ранее украинские блогеры сообщали, что Павелко выехал за границу, воспользовавшись поддельными документами об инвалидности. Также утверждалось, что его деятельность на посту главы УАФ привела к убыткам в размере 1,7 млрд гривен.