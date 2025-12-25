Расулов из «Динамо» – 9-й в рейтинге лучших молодых вратарей не из топ-лиг от CIES. Украинец Домчак – 6-й

Расулов признан CIES одним из лучших молодых вратарей мира.

Курбан Расулов попал в список лучших молодых вратарей, выступающих за пределами пяти ведущих лиг Европы.

Международный центр спортивных исследований включил голкипера «Динамо» в десятку лучших футболистов на этой позиции. Рассматривались только игроки, родившиеся не ранее 2006 года, а на их место в рейтинге влияли уровень матчей и игровое время в официальных турнирах для взрослых.

Первое место в рейтинге занял Симон Эрикссон из «Эльфсборга», его оценка – 75,6. Эндрю Рик из «Филадельфии» занял вторую строчку с оценкой 75,5.

Украинец Назар Домчак, представляющий «Карпаты», стал 6-м (73,5), а россиянин Расулов набрал 69,9 и разделил 9-ю строчку с Гентритом Муслией из «Виля».