«Барселоне» и «Ювентусу» интересен Сенеси. Контракт защитника «Борнмута» истекает летом
«Барселоне» и «Ювентусу» интересен Маркос Сенеси.
«Барселона» и «Ювентус» проявляют интерес к защитнику «Борнмута».
Каталонцы и туринцы входят в число клубов, которые следят за Маркосом Сенеси, сообщает Фабрицио Романо.
Контракт 28-летнего аргентинца с его нынешней командой действует до конца сезона.
В текущем розыгрыше АПЛ Сенеси провел 16 матчей и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
