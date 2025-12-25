«Барселоне» и «Ювентусу» интересен Сенеси. Контракт защитника «Борнмута» истекает летом

«Барселоне» и «Ювентусу» интересен Маркос Сенеси.

«Барселона » и «Ювентус » проявляют интерес к защитнику «Борнмута ».

Каталонцы и туринцы входят в число клубов, которые следят за Маркосом Сенеси , сообщает Фабрицио Романо.

Контракт 28-летнего аргентинца с его нынешней командой действует до конца сезона.

В текущем розыгрыше АПЛ Сенеси провел 16 матчей и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь .