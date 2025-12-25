«Барселона» хочет подписать защитника «Ноттингема» Мурилло, контакты уже были. Топ-клубам АПЛ бразилец тоже интересен
«Барселоне» нужен защитник «Ноттингема» Мурилло.
«Барселона» вновь проявляет интерес к Мурилло.
Как сообщает Diario Sport, каталонцы изучают возможность подписания защитника «Ноттингем Форест» если не зимой (этот вариант маловероятен), то летом.
Из-за интереса топ-клубов АПЛ и возраста бразильца (23 года) «блаугране» придется заплатить большие деньги. Контакты с представителями футболиста уже были.
Мурилло играет за «Ноттингем» с сезона-2023/24. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
