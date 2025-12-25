«Милан» предлагал 6+2 млн евро за вратаря «Коринтианса» Соузу. Бразильцы посчитали эту сумму слишком низкой

«Коринтианс» не продал «Милану» своего вратаря.

«Коринтианс» отклонил предложение «Милана » по Уго Соузе .

По информации журналиста Вене Казагранде, итальянский клуб предлагал 6 миллионов евро и еще 2 млн в качестве бонусов за 26-летнего голкипера. Однако бразильцы посчитали эту сумму слишком низкой.

Отмечается, что «Коринтианс » владеет 60% прав на игрока, а «Фламенго » – 40%.

В сезоне-2025 Соуза провел 26 матчей в чемпионате Бразилии и пропустил 30 голов. В октябре он дебютировал за сборную Бразилии.