«Милан» предлагал 6+2 млн евро за вратаря «Коринтианса» Соузу. Бразильцы посчитали эту сумму слишком низкой
«Коринтианс» не продал «Милану» своего вратаря.
«Коринтианс» отклонил предложение «Милана» по Уго Соузе.
По информации журналиста Вене Казагранде, итальянский клуб предлагал 6 миллионов евро и еще 2 млн в качестве бонусов за 26-летнего голкипера. Однако бразильцы посчитали эту сумму слишком низкой.
Отмечается, что «Коринтианс» владеет 60% прав на игрока, а «Фламенго» – 40%.
В сезоне-2025 Соуза провел 26 матчей в чемпионате Бразилии и пропустил 30 голов. В октябре он дебютировал за сборную Бразилии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вене Казагранде
