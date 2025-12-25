  • Спортс
  «Ювентус» хотел бы арендовать Тонали с выкупом в случае выхода в ЛЧ, Спаллетти в восторге от хавбека. Туринцам сперва придется с кем-то расстаться – они могли бы отдать «Ньюкаслу» Дэвида
30

«Ювентусу» интересен Тонали.

«Ювентус» хочет подписать Сандро Тонали.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер туринцев Лучано Спаллетти в восторге от хавбека сборной Италии. Руководство клуба тоже считает, что 25-летний полузащитник помог бы команде сделать качественный скачок, и изучает возможность заключения сделки с «Ньюкаслом».

Клуб АПЛ не хочет расставаться с итальянцем. Это будет возможно лишь в том случае, если футболист сам попросит его продать, а «сороки» получат хорошее предложение.

«Ювентус» пока не готов тратить большие деньги, но готовность Тонали вернуться в Серию А помогла бы найти компромисс. «Бьянконери» предпочли бы арендовать Сандро и увязать потенциальный выкуп игрока с выходом в Лигу чемпионов. Но им в любом случае сперва придется освободить место в составе.

К тому же Тонали получает в «Ньюкасле» 7 млн евро в год плюс 2 млн в виде премий – это больше предельной планки, установленной сейчас в «Ювентусе» (6 млн – как у Джонатана Дэвида). Отмечается, что канадский форвард мог бы стать решением проблемы: если бы «Ньюкасл» согласился, Дэвида включили бы в сделку.

Тонали играет в АПЛ с сезона-2023/24, ранее он выступал за «Милан» и «Брешию». Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoСандро Тонали
logoДжонатан Дэвид
возможные трансферы
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
logoЛучано Спаллетти
logoНьюкасл
деньги
