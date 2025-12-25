  • Спортс
  «Локомотив» может включить Ракова в сделку со «Спартаком» по Пруцеву. Железнодорожники хотят сохранить Данила на фоне ухода Баринова (Legalbet)
«Локомотив» может включить Ракова в сделку со «Спартаком» по Пруцеву. Железнодорожники хотят сохранить Данила на фоне ухода Баринова (Legalbet)

«Локомотив» может включить Вадима Ракова в сделку по Данилу Пруцеву.

«Локомотив» может отдать «Спартаку» Вадима Ракова, чтобы сохранить Данила Пруцева.

Как сообщает Legalbet, железнодорожники хотят сохранить арендованного у красно-белых полузащитника на фоне вероятного ухода Дмитрия Баринова. Сам игрок не против остаться в «Локомотиве», его устраивает его положение в составе. 

В клубе очень довольны игрой Пруцева. Главный тренер «Локо» Михаил Галактионов считает его важной частью схемы с четырьмя номинальными центральными полузащитниками.

В потенциальную сделку «Локомотив» может включить Вадима Ракова, который в этом сезоне выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. «Спартак» заинтересован в вингере, но ситуацию усложняет его травма. Участие Ракова в возможной сделке будет зависеть от выступлений игрока в весенней части сезона. 

Считается, что Раков не подходит под стиль игры Галактионова, поэтому ему не будет гарантирована постоянная игровая практика, что не устраивает сторону игрока. 

Железнодорожники планируют повысить Пруцеву зарплату, если успешно осуществят трансфер. Сейчас «Локомотив» полностью покрывает оклад футболиста. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
