Пономарев о матчах против участников ЧМ: «Там непонятные сборные есть, с каких-то островов. С ними тоже будет проблематично – у нас низкий уровень футбола, на игроков без слез не взглянешь»

Владимир Пономарев: на российских футболистов без слез не взглянешь.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о том, что в июне сборная России проведет два выездных матча против участников финальной стадии чемпионата мира.

«Смотря с кем. Там такие сборные есть, они непонятные вообще, с Океании, с каких-то островов. Может, это имеется в виду. Потому что приличные сборные никогда к нам не приедут пока что. Деньги им не нужны, если только колоссальные деньги. А этих ребят мы все время привозим самолетами, размещаем их, платим им деньги хорошие, тем, которые играют в лаптях у себя. Поэтому на хорошие сборные нельзя рассчитывать, а тут пара каких-нибудь может приехать неизвестных сборных, которые прошли на чемпионат мира.

Но с такими сборными тоже будет проблематично, конечно. Потому что на наших игроков без слез не взглянешь. Ну, есть пара-тройка человек, которые могли бы играть в сборной Советского Союза, они могли бы, больше никого не найдешь абсолютно. Вот такой уровень у нас футбола, очень низкий!

Я даже за ними не слежу, жеребьевку даже не смотрел, там какие-то вообще непонятные сборные, сколько там команд? 36? 48? Ну, это вообще кошмар, вот в этой категории мы выберем пару сборных, которым денежки нужны. Они бедные.

Статус участника ЧМ очень занижен, нельзя столько команд допускать туда, никто ходить на них не будет, неинтересно, надо сужать, чтобы конкуренция была сумасшедшая, вот это будет интересно. 48? Куда столько! Ну что это за безобразие», – сказал Пономарев. 

