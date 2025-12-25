Гусев о Газзаеве: «Я при нем состоялся как футболист, сейчас он помогает мне как тренер. Он идет в ногу со временем и дает ценные советы»

Ролан Гусев: Газзаев все время помогает мне, дает ценные советы.

Ролан Гусев рассказал о том, как Валерией Газзаев помогает ему в тренерской работе.

Ранее «Динамо» утвердило Гусева в должности главного тренера до конца сезона‑2025/26. Газзаев в прошлом дважды возглавлял бело-голубых.

– Мы разговаривали с Валерием Газзаевым, и он нам сказал, что будет вам помогать. Правда, он не стал раскрывать карт, как это будет происходить.

– С Валерием Георгиевичем мы на связи, он все время дает мне какие‑то советы, рекомендации, мы постоянно с ним в контакте – и по телефону, и встречаемся, общаемся. Его советы, его помощь очень ценны. Я при нем состоялся как футболист, и сейчас он как тренер помогает мне. Я вам скажу так, что даже сейчас он идет в ногу со временем, очень тщательно следит, анализирует, смотрит, поэтому мне очень интересно всегда с ним общаться, слушать его идеи.

– Мы спросили у Валерия Георгиевича [Карпина], реально ли завоевать Кубок России, на который нацелилось «Динамо». Он говорит: «Вполне реально». И Степашин, кстати, тоже так считает.

– Все так считают – и игроки, и я. По‑другому быть не может.

– Газзаев сказал: очень важно сейчас правильно пройти зимние сборы. Когда они у вас начинаются?

– 13 января. Все три сбора у нас будут в Эмиратах. Конечно, я понимаю, что один из ключевых моментов – это сборы, где всегда закладывается и физический фундамент, и наигрываются какие‑то игровые связи и командное взаимодействие. Ну, это уже мы будем внутри команды обсуждать, как мы будем действовать в тех или иных играх, как будем готовиться, – сказал Гусев.

«Динамо» оставило Гусева главным. Будет в связке с Газзаевым