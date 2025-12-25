Испанский журналист Ортега об Эмери в «Спартаке»: «Он не понимал русский менталитет, сказал: «Игнасио, мне очень трудно». Мы помним, что говорил Дзюба, но Унаи – настоящий тренер»

Испанский журналист: с Эмери в «Спартаке» очень плохо поступали.

Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега рассказал о проблемах Унаи Эмери в «Спартаке ».

Эмери возглавлял красно-белых с июня по ноябрь 2012 года.

«Когда назначили Эмери, я попросил с ним интервью. Мы поговорили с ним, и после того, как пресс-служба отошла, он мне сказал: «Игнасио, я ничего не понимаю. Мне очень трудно». Большой проблемой было то, что он не говорил по-русски, и он не понимал, как работает русский менталитет.

Мы помним, что сказал потом Артем Дзюба , с ним очень плохо поступали. И вы посмотрите, какая карьера у него в итоге! Можно говорить все что угодно, но он настоящий тренер», – сказал Ортега.

