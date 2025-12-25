Карпин о Рождестве в Испании: «Нам давали неделю, обычно праздновали дома у кого-то. На улицу не выйти, даже в масочке, по прическе узнавали»

Валерий Карпин рассказал, как праздновал Рождество в Испании.

«[Меня] узнавали, будь это Виго, Сан-Себастьян , Валенсия, на улицу выйти не можешь. Даже в масочке все равно как-то узнавали, по прическе, как угодно. В Испании – любой клуб из любого города, не говоря про «Реал», «Барселону» и «Атлетико», «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне, «Сельта » в Виго. Футболисты этих команд на улицу выходить особо не могут.

Нам давали на Рождество неделю, 31-го [декабря] всегда была тренировка, первого [января] давали выходной, третьего уже Кубок Испании был, чемпионат редко, следующий тур седьмого-восьмого числа. Мы праздновали всегда только у кого-то дома. Например, когда Дима Хохлов был в «Сосьедаде», у него праздновали, когда с [Александром] Мостовым [были] в «Сельте», то друг у друга, или у меня, или у него.

Обычно это дома происходило: друзья там, условный [Клод] Макелеле в «Сельте», возможно, Дарко Ковачевич в «Сосьедаде». То есть футболисты семьями дома праздновали, на улице не особо появлялись. И так на протяжении всей карьеры в Испании», – заявил главный тренер сборной России в новогоднем видео на ВидеоСпортсе’’.