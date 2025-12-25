Адриен Рабьо: «Милан» изменился благодаря Аллегри и его штабу, тренер понимает, что футбол – это не только игра ногами. Порой он понимает меня даже без слов»

Адриен Рабьо: «Милан» изменился благодаря Аллегри.

Полузащитник «Милана » Адриен Рабьо рассказал, как изменилась команда благодаря главному тренеру Массимилиано Аллегри .

– На мой взгляд, «Милан» по сравнению с прошлым годом изменился благодаря не отдельным игрокам, а тренеру и его штабу. Мы все знаем Аллегри, иметь такого прекрасного тренера важно для команды очень важно как в игровом, так и в личностном плане.

– Влияет ли Аллегри на ваш менталитет?

– Да, и значительно. Мы знаем, что футбол – это не только игра ногами, и тренер давно это понял. Это правда, что у меня с ним особенные отношения, с самого начала он часто говорил со мной, помогал мне морально. Он понимает меня, иногда даже без слов. Такое случается не с каждым, – сказал в интервью Sky Sport Рабьо, работавший с Аллегри в «Ювентусе».