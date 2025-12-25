Экс-форвард «Вест Хэма» Харвуд о Роналду: «Машина, феноменально, что в 40 лет он все еще играет. Он очень серьезно относится к своей физической форме, с него хочется брать пример»

Харвуд: Роналду – машина, он феноменален, продолжая играть в 40 лет.

Экс-форвард «Ноттингем Форест», «Астон Виллы», «Вест Хэма» и других клубов Марлон Харвуд высказался о Криштиану Роналду .

Бывшего футболиста спросили, можно ли было предсказать успех Роналду, когда он только начинал выступать в Англии.

«Да, на 100 процентов. Это можно было увидеть. Было понятно, что, судя по показателям в «Юнайтед », когда я играл против него, он станет тем, кем стал, продолжая в том же духе.

[Возьмем] его профессионализм и то, что он делает, учитывая, что он все еще играет в свои 40 лет, что феноменально. Цифры, которые он показывает до сих пор… Что за игрок! Вы можете видеть его преданность делу.

Он очень серьезно относится к своей физической форме и к тому, что он делает. Он машина. Он один из тех людей, с которых вы захотите брать пример, и скажете своему сыну: «Посмотри, что он делает и на что способен», – заявил Харвуд.