Экс-вратарь Камеруна Белль о Кубке Африки раз в 4 года: «Это как сказать посещающим мессу каждое воскресенье, что отныне она будет раз в месяц. Решение не в пользу африканцев»

Жозеф-Антуан Белль о Кубке Африки раз в 4 года: решение не в пользу африканцев.

Экс-вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белль недоволен, что Кубок Африки будут проводить раз в 4 года.

С 2028 года турнир будет проводиться каждые четыре года вместо каждых двух. Также сообщалось о создании Лиги африканских наций по образцу европейского турнира. Она стартует в 2029 году.

«Это все равно что сказать тем, кто ходит на мессу каждое воскресенье, что отныне месса будет только раз в месяц. Очевидно, это нехорошо.

Я не думаю, что это решение в пользу африканцев. Это совершенно ясно. Как ни посмотри, то, что теперь этот праздник будет проходить не каждые два года, не может быть положительным событием. Это нельзя считать хорошей новостью.

К сожалению, следует отметить один момент, который доказывает, что это решение было навязано африканцам. Было объявлено, что турнир будет проводиться каждые четыре года и что рассматривается вопрос о Лиге наций. Поэтому обсуждается вопрос своего рода компенсации. Но это нельзя считать компенсацией, потому что для этого нужно было бы что-то отнять и дать что-то другое. А здесь отняли безоговорочно и не собираются это рассматривать», – сказал Белль.