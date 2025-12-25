  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Нигматуллин о Станковиче: «Деян делал много ошибок, не получилось создать в «Спартаке» победную атмосферу. Тренировать красно-белых тяжело – кого не полоскали, кроме Карреры?»
Нигматуллин о Станковиче: «Деян делал много ошибок, не получилось создать в «Спартаке» победную атмосферу. Тренировать красно-белых тяжело – кого не полоскали, кроме Карреры?»

Руслан Нигматуллин: Станкович делал много ошибок в «Спартаке».

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объяснил, почему у Деяна Станковича не получилось добиться успеха в «Спартаке».

Серб покинул пост главного тренера красно-белых в ноябре.

«Быть тренером – очень нервная профессия. Это большая ответственность. Зачастую ты не можешь себя контролировать. Особенно если у тебя внутри огонь. Станкович и в футбол играл с большой страстью. С такой же страстью он хочет тренировать. Но хороший футболист не всегда такой же хороший тренер.

Я с уважением отношусь к Станковичу, знаком с ним, поддерживал его, как мог. Но он делал очень много ошибок. Не получилось создать внутреннюю хорошую победную атмосферу. Очень было нестабильно.

Но в его оправдание можно сказать, что «Спартак» – клуб с историей, философией, болельщиками, давлением. Тренировать «красно-белых» крайне тяжело. Кого, кроме Карреры, не полоскали? Тренеры обречены на это. Либо побеждай в каждом матче, либо иди вон. Болельщики достаточно жестокие в этом плане. Я их понимаю. Все хотят видеть «Спартак» победителем, и я в том числе», – сказал Нигматуллин.

