Вильям Салиба: «Я люблю АПЛ, но мой приоритет – Лига чемпионов. «Арсенал» не откажется выиграть и то и другое»

Вильям Салиба из «Арсенала» выбрал победу в Лиге чемпионов,а не в АПЛ.

Защитник «Арсенала » Вильям Салиба ответил на вопрос, предпочел бы он выиграть АПЛ или Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Мы всегда обсуждаем это с моими партнерами по команде. Я думаю, что, несмотря на то, что я люблю Премьер-лигу, мой приоритет – Лига чемпионов.

Потому что «Арсенал» никогда раньше не выигрывал Лигу чемпионов, а это мой любимый турнир. Но если мы сможем выиграть и то и другое, мы не откажемся», – сказал Салиба.