Генсек РФС: «Посещаемость матчей РПЛ приблизилась к рекордным показателям сезона-2018/19. Кому-то Fan ID мог показаться административным барьером, но его оформили более 3,5 млн россиян»

Генсек РФС: более 3,5 млн россиян оформили Fan ID.

Генсек РФС Максим Митрофанов отметил рост средней посещаемости матчей Мир РПЛ.

«Популярность футбола растет, средняя посещаемость тоже растет, при том, что футбол – единственный вид спорта, в котором для прохода на стадион нужна карта болельщика. Кому-то это могло казаться административным барьером, но сейчас более 3,5 млн россиян оформили карту болельщика. Футбол – единственный вид спорта, который со стопроцентной точностью может дать данные о количестве болельщиков, которые присутствуют на матчах. Средняя посещаемость выросла с 12,5 тыс. до более чем 14 тыс. Это говорит о том, что мы приближаемся к рекордным показателям сезона-2018/19.

Можно посмотреть рейтинги, которые говорят, что более популярных и просматриваемых спортивных событий, чем матчи сборной России, чемпионата и кубка страны, у нас не существует. Точечно бывают игры Лиги чемпионов, чемпионаты мира и Европы, которые конкурентны и даже превосходят по показателям, потому что это топовые события. Но в рамках сопоставления с другими видами спорта, даже с учетом иностранных соревнований, выше футбола по просмотрам нет ничего», – сказал Митрофанов .