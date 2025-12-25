Бубнов о Талалаеве: «Он не в футбол играет, у него собаки, а не футболисты. Анчелотти говорил когда-нибудь: «Будем кусаться и загрызем»? Культурный чудак, блин»

Бубнов о «Балтике»: Талалаев не в футбол играет, у него не команда, а собаки.

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал стиль игры «Балтики» под руководством Андрея Талалаева .

Ранее Талалаев заявил , что «Балтика » намерена поучаствовать в борьбе за чемпионство: «Будем грызться до последнего укуса, во все зубы»

– Да! Вот он не в футбол играет, у него команда – собаки, которые… Ты помнишь, он сейчас признался – хотя это было ясно, – что он на «Спартак» матом орал.

– А что в этом такого?

– Как что? Это же культура. Он культурный чудак, блин. С ним на «вы» надо разговаривать! Почитайте интервью Рабинера – там уже Анчелотти отдыхает!

– Еще раз: почему вы обвиняете Андрея Викторовича в том, что он играет в таком стиле?

– Да ты почитай! Анчелотти когда-нибудь говорил: «Мы будем кусаться, грызться и загрызем»? У него не футболисты, а собаки, – сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».