Геркус о «Локомотиве»: «Не смогут бороться за чемпионство – нет глубины состава, как у «Зенита» и «Краснодара». Игроков с опытом борьбы за трофеи почти не осталось»

Геркус о «Локомотиве»: для борьбы за золото им не хватает глубины состава.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы железнодорожников в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Нынешний «Локомотив» не сможет бороться за чемпионство, у него нет той глубины состава, которая есть у двух конкурентов: «Зенита » и «Краснодара ». Это связано с тем, что у «Локомотива» сильно меньше бюджет, в разы меньше. Тут ничего не поделаешь. Бюджеты на дистанции решают.

Ну и добавлю, что у «Локо» сегодня почти не осталось игроков с опытом борьбы за трофеи. Это критически важно.

Наверное, они могут зацепиться за первое место только в случае одновременной перестройки «Зенита» и «Краснодара». Или если бы в составе, помимо Батракова, была еще одна суперзвезда. Например, какой-нибудь защитник или опорник невероятный», – сказал Геркус.

После 18 туров Мир РПЛ «Локомотив» с 37 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. В последний раз железнодорожники становились чемпионами в сезоне-2017/18.