Лебеф о Погба в сборной Франции: «Почему бы не вызвать Гризманна и Зидана? Все кончено – сомневаюсь, что Поль вернется в лучшую форму после долгого перерыва»

Лебеф о Погба в сборной Франции: все кончено, он не вернется в лучшую форму.

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф не верит, что Поль Погба может вернуться в национальную команду.

В конце ноября 32-летний полузащитник дебютировал за «Монако». Он сыграл впервые с сентября 2023 года, когда был отстранен за допинг, но затем получил очередную травму.

«Дидье Дешаму очень нравится Поль Погба . Если бы Поль мог вернуться в свою лучшую форму, в чем я сомневаюсь, потому что это сложно после столь долгого перерыва в футболе – тренироваться можно, но играть в матчах – это другое дело, извините. Он должен вернуться [в форму].

Ему больше 30 лет, и есть другие игроки, показавшие стабильность. Дидье Дешаму будет трудно сказать: «Хорошо, я его беру». Возможно, он уже хочет взять Нголо Канте [на чемпионат мира].

Нголо Канте и Поль Погба... Почему бы еще не вызвать [Антуана ] Гризманна и [Зинедина ] Зидана? Это будет сложно. Я даю ему шанс в пять процентов, потому что хочу быть любезным, но для меня все кончено», – заявил Лебеф.

Дешам о Погба в сборной Франции: «Если я скажу «да», все решат: «Ого, Погба возвращается». «Нет» – буду выглядеть идиотом. Ему предстоит несколько этапов, первый – сыграть за «Монако»