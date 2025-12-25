Глава Федерации футбола Ирана о посвященном ЛГБТ* матче на ЧМ: «Мы не заинтересованы, чтобы наша игра прошла в цветах радуги. Добьемся отмены»

Глава Федерации футбола Ирана: мы не хотим матча в цветах радуги на ЧМ.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил о намерении добиться отмены посвященного ЛГБТ* матча на чемпионате мира.

Напомним, до жеребьевки чемпионата мира 2026 года организационный комитет Сиэтла объявил, что запланированный на 26 июня матч турнира будет посвящен ЛГБТ*. В момент анонса не было известно, какие сборные сыграют в матче. После жеребьевки стало известно , что в этот день в Сиэтле сыграют сборные Ирана и Египта.

В Египте гомосексуальные отношения запрещены. В Иране максимальное наказание за гомосексуальные отношения – смертная казнь.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы наш третий матч на чемпионате мира проходил в цветах радуги. Мы полны решимости это предотвратить, и мы этого добьемся», – заявил Тадж в интервью Ham Mihan.

Также Тадж объяснил, что дата матча с Египтом выпадает на День Ашура – 10-й день священного месяца Мухаррам. Для шиитов этот день считается траурным.

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.