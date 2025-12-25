Агент Барбоза о «Спартаке»: «Назначение Карседо – такой же риск, как приглашение Абаскаля. Он тоже по статусу не подходит, отработает один сезон максимум»

Агент Барбоза: Карседо – такой же риск для «Спартака», каким был Абаскаль.

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось , что испанец стал основным кандидатом на эту должность. Карседо 14 лет входил в тренерский штаб Унаи Эмери, где отвечал за стандарты и игру в обороне. Он уже работал в «Спартаке», а также в «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

«Если думать о лучшем варианте для «Спартака», то это, наверное, не Карседо. Его назначение – примерно такой же риск, как приглашение Абаскаля в свое время.

Он тоже по статусу не подходит «Спартаку» – они всегда искали именитого тренера с опытом. Но понятно, что сейчас сложно договориться с таким специалистом. Наверное, «Спартак» получил много отказов.

Что касается Карседо, то его преимущество – опыт работы в «Спартаке». Но это в любом случае не делает его идеальным кандидатом. Думаю, если Карседо назначат в «Спартак », он отработает максимум один сезон», – сказал Барбоза.