Рабьо о борьбе «Милана» за чемпионство: «С такой командой это будет трудно, немногие привыкли побеждать. Важно показать менее опытным товарищам, как это прекрасно»

Адриен Рабьо: с такой командой «Милану» будет сложно выиграть скудетто.

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо объяснил, почему «россонери» будет сложно выиграть скудетто в этом сезоне.

«С такой командой, как у нас, это будет сложно, потому что немногие из игроков побеждали и привыкли стремиться к победе в долгом и сложном чемпионате. Закончить сезон в первой четверке – наша главная цель, и мы это знаем. Лично я стремлюсь к чему-то большему, потому что невозможно довольствоваться «шестеркой» или «семеркой», когда можешь получить «десятку».

Нет ничего невозможного. Я всегда говорю, что мы должны стремиться подняться еще выше. Мы должны дать нашим менее опытным товарищам по команде понять, как прекрасно побеждать. Здесь, в «Милане », это еще важнее.

У меня нет тату, но я мог бы сделать ее, если мы выиграем чемпионат. Это была бы очень важная татуировка. Я из тех людей, которые тщательно обдумывают, прежде чем что-то сделать. И в случае победы я точно мог бы задуматься об этом», – сказал Рабьо в интервью Sky Sport.

После 15 туров «Милан» идет вторым в таблице Серии А, набрав 32 очка – на одно меньше, чем у «Интера».