Раш о Салахе: «У него нет причин уходить из «Ливерпуля». Я не играл каждую неделю, поэтому перешел в «Лидс». Все зависит от того, доволен ли ты, оставаясь на скамейке»

Иан Раш: у Салаха нет причин покидать «Ливерпуль», я уходил, не играя регулярно.

Экс-форвард «Ливерпуля » Иан Раш считает, что Мохамеду Салаху не стоит задумываться об уходе из клуба, пока он попадает в стартовый состав.

Ранее вингер «красных» раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд. После этого игрока не включили в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0). Позднее египтянин вернулся в состав на матч с «Брайтоном» (2:0), в котором сделал результативную передачу.

«Я ушел, потому что не играл регулярно. Я просто хотел играть в футбол. Я не хотел сидеть на скамейке запасных, что нужно принимать во внимание. Я ушел в «Лидс Юнайтед», потому что хотел играть каждую неделю.

Я смотрел на [Робби ] ​​Фаулера и [Стэна] Коллимора , они отлично играли вместе, и я не хотел быть запасным. Я наслаждался футболом, и именно поэтому я перешел в «Лидс».

Но это была моя ситуация. Все зависит от того, доволен ли ты, что остаешься на скамейке запасных, или нет. Но Мо еще даже не дошел до этого этапа, так что нет, у него пока нет причин уходить», – сказал Раш.