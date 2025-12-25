  • Спортс
  • Генсек РФС Митрофанов об ужесточении лимита: «Диалог идет, хотя формально Минспорт не обязан его вести. Доля легионеров в РПЛ и ФНЛ не превышает 2,5%»
Генсек РФС Митрофанов об ужесточении лимита: «Диалог идет, хотя формально Минспорт не обязан его вести. Доля легионеров в РПЛ и ФНЛ не превышает 2,5%»

Генсек РФС: диалог по лимиту идет, хотя Минспорт не обязан его вести.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поблагодарил Министерство спорта за готовность к диалогу по поводу лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».

«Диалог идет, и министерству нужно сказать за это спасибо. Формально министерство не обязано его вести, так как возможность изменений лимита на легионеров – в его полномочиях. Но при этом важно понимать цель. Лимит – один из инструментов, который нужен для чего-то.

Ограничение на использование футболистов, не имеющих права выступать за национальную сборную, нужно для стимулирования собственной системы подготовки спортивного резерва. Чтобы все обращали на это внимание, вкладывали силы и средства. Но, наверное, сработает только комплексный подход, который бы учитывал и усилия в рамках развития системы подготовки резерва, и создание условий защиты наших футболистов от недобросовестной конкуренции со стороны подготовленных другими федерациями игроков.

Мы констатируем, что на сегодня доля легионеров в РПЛ и Футбольной национальной лиге не превышает 2,5%, плюс около 2% – это игроки из стран, с которыми у нас особые договоры: Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан. Эти футболисты не являются легионерами юридически. То есть максимум около 5% из всех футболистов. Доля игрового времени иностранцев сейчас такая же, как была при самом жестком лимите, который предполагал не более шести иностранцев на поле. И тогда и сейчас – около 40%.

При этом доля игрового времени молодых россиян растет: около 18% времени в РПЛ получают игроки до 23 лет. Растет количество таких футболистов и в сборной. За три года в ней дебютировали 26 молодых футболистов, они не эпизодически выходят на поле, а получают полноценную игровую практику», – сказал Митрофанов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
logoМаксим Митрофанов
logoРФС
Министерство спорта России
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
