«Новые Химки» – частная история, не имеющая отношения к «Химкам». У них даже стадион другой». Министр спорта Московской области Абаренов о слухах про возрождение «Химок»

Министр спорта Подмосковья Абаренов: «Новые Химки» не имеют отношения к «Химкам».
Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов отреагировал на информацию о возвращении «Химок» в российский футбол.
Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что «Химки» планируют выступать в третьем дивизионе под названием «Новые Химки».
«[«Новые Химки»] – это частная история, не имеющая никакого отношения к футбольному клубу «Химки».
[У нового клуба] даже стадион другой, это никак не связано», – сказал Абаренов.
«Химки» приостановили деятельность в июне после того, как не получили лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26 из-за финансовых проблем. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом.
