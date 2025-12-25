«Народная команда: гордость российского футбола». «Спартак» высмеял «Зенит» в новогоднем ролике, показав билборд с Дугласом, Венделом и Жерсоном

«Спартак» потроллил «Зенит» в новогоднем ролике.

«Спартак» пошутил по поводу количества легионеров в «Зените » в ролике к Новому году.

Красно-белые представили праздничный короткометражный фильм «Мир без «Спартака », главную роль в котором сыграл актер Сергей Лавыгин.

По сюжету герой, болельщик красно-белых, расстроившись из-за пропущенного гола, произносит фразу: «Да лучше бы этого «Спартака» вообще не было!» Желание болельщика исполняется, и на следующий день он просыпается в мире, где «Спартака» не существует. В параллельной вселенной Даниил Денисов стал боксером, Александр Максименко – певцом, а блогер Илья Мэддисон возглавил «Динамо».

В одной из сцен ролика герой видит рекламный щит в цветах «Зенита» с надписью: «Народная команда: гордость российского футбола». На билборде изображены Дуглас Сантос , Жерсон и Вендел .

Отметим, что в первой части сезона Мир РПЛ лишь один из 26 голов «Спартака» был забит российским футболистом – Игорь Дмитриев отличился в дерби с ЦСКА. В составе красно-белых 12 легионеров, у «Зенита» – 13.