Рэшфорд о благотворительности: «Лучше протянуть руку помощи хотя бы одной семье, чем ничего не делать. Моя мама воспитывала пятерых детей одна – всегда буду помнить о своих корнях»

Рэшфорд: лучше протянуть руку помощи одной семье, чем ничего не делать.

Маркус Рэшфорд рассказал о том, что пришел к благотворительной деятельности благодаря собственной семье.

«Моя мама воспитывала нас одна – двух моих братьев, двух моих сестер и меня. Мы все жили вместе в одном доме, пока мои братья и сестры не выросли. Это была наша группа, наша семья. Оглядываясь назад, я понимаю, что у нас была сложная ситуация, но в то время, когда я был маленьким, я был счастлив и считал это нормальным.

Я не чувствовал себя несчастным или находящимся в сложной ситуации. Я думаю, что всегда важно, откуда ты родом. Для меня это жизненно важно, никогда не следует забывать о своих корнях, и я всегда буду помнить об этом. Независимо от того, как далеко ты продвинешься в своей карьере или в жизни, это должно быть у тебя в голове. Твое происхождение – часть твоей личности.

По мере того как я рос, я больше разговаривал с мамой обо всем, с чем ей приходилось сталкиваться. Я понял, что ей было совсем не легко. Вот почему, повзрослев, я захотел помочь другим семьям, оказавшимся в подобных ситуациях. Лучше протянуть руку помощи хотя бы одной семье, чем ничего не делать», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед », выступающий за «Барселону» на правах аренды.

Рэшфорд о предоставлении питания школьникам: «Пандемия была очень трудным временем, и я хотел, чтобы у их семей стало на одну проблему меньше»