Депутат Журова о Сафонове и Забарном: «Наверняка Илье с Украины прилетало, но что ему делать, провокацию русскому парню устроить? Украинские теннисисты завуалированно говорят, что на них давят»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что на защитника «ПСЖ» Илью Забарного оказывают политическое давление.
Украинский защитник перешел в «ПСЖ» летом 2025 года. Вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым он выходил на поле в двух матчах сезона.
«Наверняка этому парню с Украины прилетало. Но что ему делать? Расторгнуть контракт, устроить какую-то провокацию русскому парню?
Украинские теннисисты говорят, что находятся под таким психологическим давлением из-за того, что русские рядом с ними. Но, с другой стороны, они, как я понимаю, завуалировано говорят о том, что на них давит их страна, каждую секунду наблюдая, что они делают: не подойти к русскому, не сказать ничего, иначе на родине начинается просто ужас», – сказала Журова.