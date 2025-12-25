Депутат Журова: Забарному наверняка прилетало из Украины.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что на защитника «ПСЖ » Илью Забарного оказывают политическое давление.

Украинский защитник перешел в «ПСЖ» летом 2025 года. Вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым он выходил на поле в двух матчах сезона.

«Наверняка этому парню с Украины прилетало. Но что ему делать? Расторгнуть контракт, устроить какую-то провокацию русскому парню?

Украинские теннисисты говорят, что находятся под таким психологическим давлением из-за того, что русские рядом с ними. Но, с другой стороны, они, как я понимаю, завуалировано говорят о том, что на них давит их страна, каждую секунду наблюдая, что они делают: не подойти к русскому, не сказать ничего, иначе на родине начинается просто ужас», – сказала Журова.