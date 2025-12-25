4

«Зенит» попал в топ-10 рейтинга крупнейших спортивных компаний России

Спортс’’ выпустил рейтинг крупнейших спортивных компаний России.

Основным критерием для выбора компаний была явная связь деятельности с занятиями спортом – профессиональным, любительским или даже с физкультурой. Ключевым показателем для ранжирования стала выручка, в основу рейтинга легли финансовые результаты за 2024 год.

«Зенит» с выручкой 22,2 млрд занял в рейтинге 10-е место.

Московский «Спартак» располагается на 19-м месте (10,3 млрд), хоккейный СКА – на 22-м (10,1).

Рейтинг вместе с другими материалами опубликован в первом в истории Спортса’’ журнале. Вы можете заказать его здесь.

