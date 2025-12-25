  • Спортс
  • «Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 по стоимости составов по версии Transfermarkt. «Реал» – 1-й, «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 4-й, «МЮ» – 10-й
48

«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 по стоимости составов по версии Transfermarkt. «Реал» – 1-й, «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 4-й, «МЮ» – 10-й

Два российских клуба вошли в топ-100 по стоимости составов.

«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира с самым дорогим составом по версии портала Transfermarkt.

В обновленном рейтинге «Зенит» занимает 69-е место с общей стоимостью состава 179,4 миллиона евро. «Спартак» располагается на 97-й строчке при стоимости состава 131,5 млн евро.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Реал» (1,38 млрд евро);

2. «Арсенал» (1,29 млрд евро);

3. «Манчестер Сити» (1,19 млрд евро);

4. «ПСЖ» (1,19 млрд евро);

5. «Челси» (1,18 млрд евро);

6. «Барселона» (1,12 млрд евро);

7. «Ливерпуль» (1,04 млрд евро);

8. «Бавария» (980,65 млн евро);

9. «Тоттенхэм» (878,5 млн евро);

10. «Манчестер Юнайтед» (878,5 млн евро).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
Transfermarkt (Трансфермаркт)
рейтинги
