«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 по стоимости составов по версии Transfermarkt. «Реал» – 1-й, «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 4-й, «МЮ» – 10-й
Два российских клуба вошли в топ-100 по стоимости составов.
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира с самым дорогим составом по версии портала Transfermarkt.
В обновленном рейтинге «Зенит» занимает 69-е место с общей стоимостью состава 179,4 миллиона евро. «Спартак» располагается на 97-й строчке при стоимости состава 131,5 млн евро.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Реал» (1,38 млрд евро);
2. «Арсенал» (1,29 млрд евро);
3. «Манчестер Сити» (1,19 млрд евро);
4. «ПСЖ» (1,19 млрд евро);
5. «Челси» (1,18 млрд евро);
6. «Барселона» (1,12 млрд евро);
7. «Ливерпуль» (1,04 млрд евро);
8. «Бавария» (980,65 млн евро);
9. «Тоттенхэм» (878,5 млн евро);
10. «Манчестер Юнайтед» (878,5 млн евро).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
