  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нани о дисциплине в «МЮ»: «Фергюсон учил нас, оставляя в запасе. Даже Роналду, Руни и Гиггз не были больше клуба – наказывали всех. Нынешним игрокам нужны похожие правила»
3

Нани о дисциплине в «МЮ»: «Фергюсон учил нас, оставляя в запасе. Даже Роналду, Руни и Гиггз не были больше клуба – наказывали всех. Нынешним игрокам нужны похожие правила»

Нани: игрокам «МЮ» нужна дисциплина, Фергюсон учил нас, оставляя в запасе.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани высказался о дисциплине в клубе.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ранее высказывался о недостатке игрового времени у Кобби Майну, раскритиковал защитника Харри Амасса, который находится в аренде в «Шеффилд Уэнсдей», а также форварда Чидо Оби-Мартина. После этого брат Майну посетил матч команды в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну», а игроки намекали на эту ситуацию с помощью высказываний в социальных сетях.

Нани настаивает, что экс-тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон, который был ярым противником социальных сетей, никогда бы не смирился с подобными вольностями.

«Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Если кому-то это было нужно, он оставлял игрока на матч в запасе, и обычно они сразу же учились. Если у вас возникали проблемы из-за плохого поведения, вы снова играли, только когда менялись.

Нужно было принять правила и следовать им. Для нас в то время это было ключевым моментом. Никто не был больше клуба. Ни один игрок, ни Роналду, ни Руни, ни Гиггз, никто. Если ты вел себя недостаточно хорошо, тебя наказывали.

На самом деле это случилось со мной в одну из первых недель. Я провел один фантастический матч, а затем несколько недель не играл. Я жаловался, разговаривал с Криштиану, говорил: «Эй, я не знаю, почему я не играю». Я понял, что за закрытыми дверьми было что-то, что мне нужно было исправить, и узнав, в чем дело, я занялся этим, усердно работая. Этим игрокам нужно что-то похожее: дисциплина и правила», – сказал Нани.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11134 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoУэйн Руни
logoНани
logoАлекс Фергюсон
logoРайан Гиггз
logoКриштиану Роналду
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о критике молодежи «МЮ»: «Футболисты забывают, что значит играть за этот клуб. Иногда сильные слова не так уж плохи. Мой кабинет всегда открыт, но никто не приходит поговорить»
вчера, 10:45
Аморим о Майну: «Роналду, Руни и Верон сидели на скамейке в «МЮ», в 20 лет это не что-то плохое. Я просто хочу помочь команде победить, Кобби нужно бороться за свое место»
21 декабря, 14:05
Аморим о надписи «Свободу Кобби Майну» на футболке брата хавбека: «Не вижу проблемы, это же не Кобби в ней пришел. Не собираюсь ничего делать с игроком из-за члена его семьи»
19 декабря, 18:07
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
40 минут назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
43 минуты назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
44 минуты назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
55 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
11 минут назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
26 минут назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
33 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
36 минут назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
56 минут назад
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29
Мхитарян про 0:5 с «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» был очень разочарован, но Киву вселил в нас уверенность и надежду. Он говорил, что прошлое изменить нельзя, а будущее можно»
сегодня, 13:10