Нани о дисциплине в «МЮ»: «Фергюсон учил нас, оставляя в запасе. Даже Роналду, Руни и Гиггз не были больше клуба – наказывали всех. Нынешним игрокам нужны похожие правила»

Нани: игрокам «МЮ» нужна дисциплина, Фергюсон учил нас, оставляя в запасе.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед » Нани высказался о дисциплине в клубе.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ранее высказывался о недостатке игрового времени у Кобби Майну, раскритиковал защитника Харри Амасса, который находится в аренде в «Шеффилд Уэнсдей», а также форварда Чидо Оби-Мартина. После этого брат Майну посетил матч команды в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну», а игроки намекали на эту ситуацию с помощью высказываний в социальных сетях.

Нани настаивает, что экс-тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон , который был ярым противником социальных сетей, никогда бы не смирился с подобными вольностями.

«Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Если кому-то это было нужно, он оставлял игрока на матч в запасе, и обычно они сразу же учились. Если у вас возникали проблемы из-за плохого поведения, вы снова играли, только когда менялись.

Нужно было принять правила и следовать им. Для нас в то время это было ключевым моментом. Никто не был больше клуба. Ни один игрок, ни Роналду, ни Руни , ни Гиггз, никто. Если ты вел себя недостаточно хорошо, тебя наказывали.

На самом деле это случилось со мной в одну из первых недель. Я провел один фантастический матч, а затем несколько недель не играл. Я жаловался, разговаривал с Криштиану , говорил: «Эй, я не знаю, почему я не играю». Я понял, что за закрытыми дверьми было что-то, что мне нужно было исправить, и узнав, в чем дело, я занялся этим, усердно работая. Этим игрокам нужно что-то похожее: дисциплина и правила», – сказал Нани.