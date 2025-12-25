Франк Лебеф: «Когда фанаты Роналду спрашивают, чего я добился, я отвечаю: «Я выиграл ЧМ, а он нет». Надеюсь, 2026-й станет годом Криштиану»

Франк Лебеф: надеюсь, 2026-й станет годом Роналду.

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф надеется, что Криштиану Роналду выиграет чемпионат мира с Португалией в 2026 году.

В ноябре Роналду в интервью Пирсу Моргану заявил , что не мечтает о победе на чемпионате мира: «Говорят: «Криштиану станет величайшим, если выиграет». Не согласен, у меня уже 3 трофея с Португалией. До Месси у Аргентины было 2 победы»

«Он не лжет, потому что он уже добился фантастических высот, но Роналду и Месси боролись за «Золотой мяч». «Кто вам больше нравится, Месси или Роналду?» – это стало постоянным вопросом. Так продолжалось более десяти лет. Эти игроки уже завоевали громкие титулы, но чемпионат мира действительно имеет значение.

Порой я критиковал Роналду, и его фанаты разносили меня. Некоторые спрашивают: «Чего ты добился в жизни?» Я отвечаю: «Я выиграл чемпионат мира, а он нет». Это простой ответ! Конечно, он добился большего успеха, чем я, он фантастический игрок, но победа на чемпионате мира важна, даже если ты Франк Лебеф, но еще большее значение она имеет, если ты Роналду, и Месси уже побеждал.

Похоже, в 2022 году чемпионат мира был посвящен Месси. Я очень надеюсь, что 2026 год станет годом Криштиану Роналду. Было бы здорово, если бы он выиграл чемпионат мира, как и Португалия. У Португалии отличная команда, так что это возможно.

Как задействовать Криштиану Роналду? Это главный вопрос к Роберто Мартинесу. На последнем турнире, чемпионате Европы, он был отправлен в запас. Такая же проблема может возникнуть и на чемпионате мира. Играть каждые три дня тяжело. Я верю, что он будет в хорошей форме, и у Португалии появится шанс выиграть чемпионат мира с ним на поле. Это было бы большим достижением для него в 41 год. Но Роберто Мартинесу придется дважды подумать, прежде чем выпускать его на поле в каждой игре – это его главная проблема. Было бы здорово увидеть, как он выиграет чемпионат мира», – сказал Лебеф.