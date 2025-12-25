Круговой ответил на пост сборной России: «Надеюсь, к 2026 году в сборной запомнят, что я Данил, а не Даниил»
Круговой: надеюсь, в сборной России запомнят, что я Данил, а не Даниил.
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о неправильном написании его имени пресс-службой сборной России.
Ранее национальная команда подвела в соцсетях статистику по итогам 2025 года. На изображениях в публикации Кругового называют Даниилом, а не Данилом.
«Надеюсь, в сборной России к 2026 году запомнят, что я Данил, а не Даниил», – написал Круговой в своем телеграм-канале, сославшись на пост российской сборной.
В 2025 году Данил провел 7 матчей за национальную команду, в которых сделал 2 результативные передачи.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
