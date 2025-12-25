«Рубин» продлил контракт с Мукбой до 2029-го. О продлении объявили роликом в стиле «Очень странных дел»

«Рубин» объявил о продлении Мукбы роликом в стиле «Очень странных дел».

«Рубин » продлил контракт с 20-летним полузащитником Энри Мукбой .

Новое соглашение с воспитанником действует до 2029 года.

О продлении казанцы объявили видеороликом в стиле сериала «Очень странные дела». По сюжету ролика Мукба получает суперспособности и подписывает контракт при помощи телекинеза.