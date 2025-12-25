Дркушич о Петербурге: «Лучший город в мире по инфраструктуре. Очень красивый, но погода здесь не очень»
Ванья Дркушич: Петербург – лучший город в мире по инфраструктуре.
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высоко оценил инфраструктуру Санкт-Петербурга.
Словенский футболист присоединился к сине-бело-голубым в 2024 году.
– Ты побывал во многих городах мира. Можно ли Петербург назвать самым красивым местом?
– Можно. Считаю, что по инфраструктуре Петербург вообще лучший в мире.
Конечно, погода здесь не очень, но город очень красивый, – сказал Дркушич.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11132 голоса
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости