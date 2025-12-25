Дркушич о Петербурге: «Лучший город в мире по инфраструктуре. Очень красивый, но погода здесь не очень»

Ванья Дркушич: Петербург – лучший город в мире по инфраструктуре.

Защитник «Зенита » Ванья Дркушич высоко оценил инфраструктуру Санкт-Петербурга.

Словенский футболист присоединился к сине-бело-голубым в 2024 году.

– Ты побывал во многих городах мира. Можно ли Петербург назвать самым красивым местом?

– Можно. Считаю, что по инфраструктуре Петербург вообще лучший в мире.

Конечно, погода здесь не очень, но город очень красивый, – сказал Дркушич.