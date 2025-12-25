Дасаев о том, что Бубнов назвал его «нулевым в пенальти»: «У человека беда с головой, что я сделаю? У меня были серии с «Динамо» Киев, где Блохин по 15-20 подряд забивал. Пусть статистику поднимет»

Дасаев о Бубнове: что я сделаю, если у человека беда с головой? .

Бывший вратарь «Спартака » и сборной СССР Ринат Дасаев ответил Александру Бубнову , назвавшему его «нулевым в пенальти».

Ранее Дасаев, говоря об игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА, заявил : «У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?»

Бубнов прокомментировал высказывание Дасаева так: «Ринатик, ты-то вообще нулевой в пенальти . Никто 4 подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал!»

«На слова Бубнова про меня не обращаю внимания. Пускай он поднимет статистку, если такой умный. У меня были послематчевые пенальти с «Динамо» Киев, а там Блохин, который подряд 15-20 пенальти забивал, еще были пенальти с командой из Харькова, с «Шахтером ».

Если у человека беда с головой, то что я могу сделать? Мне даже неинтересно, что Бубнов говорит. Меня эти слова не обижают», – сказал Дасаев.