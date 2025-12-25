  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дасаев о том, что Бубнов назвал его «нулевым в пенальти»: «У человека беда с головой, что я сделаю? У меня были серии с «Динамо» Киев, где Блохин по 15-20 подряд забивал. Пусть статистику поднимет»
90

Дасаев о том, что Бубнов назвал его «нулевым в пенальти»: «У человека беда с головой, что я сделаю? У меня были серии с «Динамо» Киев, где Блохин по 15-20 подряд забивал. Пусть статистику поднимет»

Дасаев о Бубнове: что я сделаю, если у человека беда с головой? .

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев ответил Александру Бубнову, назвавшему его «нулевым в пенальти».

Ранее Дасаев, говоря об игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА, заявил: «У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?»

Бубнов прокомментировал высказывание Дасаева так: «Ринатик, ты-то вообще нулевой в пенальти. Никто 4 подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал!»

«На слова Бубнова про меня не обращаю внимания. Пускай он поднимет статистку, если такой умный. У меня были послематчевые пенальти с «Динамо» Киев, а там Блохин, который подряд 15-20 пенальти забивал, еще были пенальти с командой из Харькова, с «Шахтером».

Если у человека беда с головой, то что я могу сделать? Мне даже неинтересно, что Бубнов говорит. Меня эти слова не обижают», – сказал Дасаев.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?6119 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoРинат Дасаев
logoлига 1 Франция
logoЧемпионат Украины по футболу
logoДинамо Киев
logoШахтер
logoСпартак
logoОлег Блохин
logoПСЖ
logoсборная СССР
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Бубнов
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoМатвей Сафонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 по стоимости составов по версии Transfermarkt. «Реал» – 1-й, «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 4-й, «МЮ» – 10-й
20 минут назад
Франк Лебеф: «Когда фанаты Роналду спрашивают, чего я добился, я отвечаю: «Я выиграл ЧМ, а он нет». Надеюсь, 2026-й станет годом Криштиану»
34 минуты назад
Круговой ответил на пост сборной России: «Надеюсь, к 2026 году в сборной запомнят, что я Данил, а не Даниил»
49 минут назад
Генсек РФС Митрофанов об ужесточении лимита: «Посредственных легионеров меньше не станет. Нынешняя модель эффективна, важнее сосредоточиться на развитии системы и инфраструктуры»
сегодня, 11:00
Зобнин близок к продлению контракта со «Спартаком». Стороны улаживают последние детали (Metaratings)
сегодня, 10:53
Геркус о пиве на стадионах: «Давно пора, единственное – градусность ограничить. Безобидный увеселительный напиток, представить тяжелые беспорядки из-за его употребления невозможно»
сегодня, 10:52
Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й Мбаппе – 3-й, Ямаль – 4-й, Месси – 9-й
сегодня, 10:40
Депутат Журова о Сафонове: «ПСЖ» оставил его при давлении, потому что видел перспективу. Как и НХЛ, они последовательно идут дальше, сколько бы Украина ни говорила»
сегодня, 10:29
Юран о Карседо: «Ничего о нем не слышал. В «Спартаке» уже все побывали – испанцы, португальцы, итальянцы, сербы. Народную команду должен тренировать российский специалист»
сегодня, 09:57
Спортс’’ выпустил рейтинг крупнейших спортивных компаний России. В топе – букмекеры, «Спортмастер», «Зенит»
сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рэшфорд о благотворительности: «Лучше протянуть руку помощи хотя бы одной семье, чем ничего не делать. Моя мама воспитывала пятерых детей одна – всегда буду помнить о своих корнях»
2 минуты назад
Депутат Журова о Сафонове и Забарном: «Наверняка Илье с Украины прилетало, но что ему делать, провокацию русскому парню устроить? Украинские теннисисты завуалированно говорят, что на них давят»
7 минут назад
Мостовой о Европе: «Бешеные деньги тормозят отъезд российских игроков. В РПЛ запасные могут получать больше, чем там основные. Все выбирают простой путь»
16 минут назад
Нани о дисциплине в «МЮ»: «Фергюсон учил нас, оставляя в запасе. Даже Роналду, Руни и Гиггз не были больше клуба – наказывали всех. Нынешним игрокам нужны похожие правила»
24 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
56 минут назад
«Рубин» продлил контракт с Мукбой до 2029-го. О продлении объявили роликом в стиле «Очень странных дел»
58 минут назадВидео
Дркушич о Петербурге: «Лучший город в мире по инфраструктуре. Очень красивый, но погода здесь не очень»
сегодня, 11:34
Оставить Рэшфорда – приоритет для Флика. «Барса» работает над соглашением (Маттео Моретто)
сегодня, 11:20
Бобб может покинуть «Ман Сити» в январе в случае прихода Семеньо. Хавбек интересен «Боруссии» и другим клубам
сегодня, 11:14
Аморим о критике молодежи «МЮ»: «Футболисты забывают, что значит играть за этот клуб. Иногда сильные слова не так уж плохи. Мой кабинет всегда открыт, но никто не приходит поговорить»
сегодня, 10:45