Оставить Рэшфорда – приоритет для Флика. «Барса» работает над соглашением (Маттео Моретто)
Маркус Рэшфорд может остаться в «Барселоне».
«Барселона» хотела бы заключить постоянное соглашение с Маркусом Рэшфордом.
По данным журналиста Маттео Моретто, каталонский клуб работает над тем, чтобы сохранить 28-летнего нападающего.
Игрок «Манчестер Юнайтед» выступает за «блауграну» на правах аренды до окончания текущего сезона.
Сохранение англичанина является приоритетной целью для Ханси Флика.
В этом сезоне Рэшфорд провел 17 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретто
