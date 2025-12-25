Оставить Рэшфорда – приоритет для Флика. «Барса» работает над соглашением (Маттео Моретто)

Маркус Рэшфорд может остаться в «Барселоне».

«Барселона » хотела бы заключить постоянное соглашение с Маркусом Рэшфордом .

По данным журналиста Маттео Моретто, каталонский клуб работает над тем, чтобы сохранить 28-летнего нападающего.

Игрок «Манчестер Юнайтед » выступает за «блауграну» на правах аренды до окончания текущего сезона.

Сохранение англичанина является приоритетной целью для Ханси Флика .

В этом сезоне Рэшфорд провел 17 матчей в Ла Лиге , забив 2 гола и сделав 2 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .